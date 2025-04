Flamengo contrata três empresas para estudos sobre o terreno do Gasômetro

Ela irá priorizar a análise da contaminação do solo, que será conduzida pela Aecom e tem duração estimada de seis meses. Além disso, a empresa fará a atualização da avaliação de riscos e definirá a estratégia de descontaminação. Outra tarefa será entender como pretende levantar os custos e prazos necessários para a execução dessa etapa de remediação.

Em meio à busca pela construção de um estádio, o Flamengo contratou três empresas especializadas para dar início às análises técnicas do terreno do Gasômetro. Nesse sentido, a gestão de Luiz Eduardo Baptista (BAP) pretende reunir informações para embasar o projeto apresentado pela Arena Events + Venues.

Caberá a Soloteste fazer um levantamento de dados geotécnicos e a definição da tipologia e refinamento dos custos de fundações do estádio. Já a JDS terá a responsabilidade pelas análises topográficas, que refinará as características planialtimétricas e as interferências existentes.

Esta empresa também irá avaliar o impacto sobre a vegetação, assim como a identificação de eventuais ações de remediação e a compensação ambiental.

Por fim, a partir das análises, o clube terá uma base técnica sólida para refinar diversas definições do projeto e avaliar com maior clareza aspectos como prazos, custos e necessidades específicas.