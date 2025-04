Ferreira celebra momento especial no São Paulo e comenta sobre parceria no ataque

Jogador marcou os três gols do Tricolor nas últimas duas partidas e falou sobre semelhanças que possui com Lucas Ferreira / Crédito: Jogada 10

O São Paulo não vive um grande momento na temporada. Ainda sem vencer no Brasileirão, o Tricolor apenas empatou no campeonato e também deixou escapar uma vitória na Libertadores, após abrir 2 a 0 contra o Alianza Lima. Entretanto, os últimos jogos foram marcantes para Ferreira. O atacante marcou os três gols do Tricolor nas últimas duas partidas, sendo dois pela Libertadores. O jogador não escondeu o sentimento pelo feito, principalmente no torneio continental, e recordou o desejo que tinha de comemorar um gol no escudo presente no Morumbis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Foi uma semana muito especial, pude fazer dois gols na Libertadores pelo São Paulo, algo que sempre sonhei. Eu falava que um dia iria fazer um gol (na Libertadores) e iria comemorar lá no símbolo, como tantos outros que fizeram com essa camisa e foram lá. Essa foi a inspiração para eu ir no símbolo naquele jogo”, afirmou, em entrevista ao portal GE. Depois de começar a temporada sem anotar gols, Ferreira conseguiu tirar a desconfiança da torcida nas últimas partidas. Apesar de não colocar uma meta, o jogador espera que consiga marcar mais que no último ano, quando anotou oito gols em 49 jogos. “Eu nunca coloco uma meta, um número limite. Sempre quero fazer o máximo de gols possível. Se você faz oito, quer fazer nove. Se faz nove, quer fazer 10, 11, 12 e assim por diante. Não tem limite, quero o máximo de gols possíveis em cada temporada”, ressaltou. Parceria com Lucas Ferreira Além do artilheiro dos últimos jogos, o São Paulo também conta com o destaque de Lucas Ferreira. O cria da base ganhou oportunidade no time titular e vem conquistando seu espaço. Ferreira comentou sobre a semelhança que possui com seu companheiro de ataque e vê um grande futuro para o jovem jogador.