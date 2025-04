Erika Hilton aciona Justiça e processa narrador da Band

A defesa da deputada argumenta que a expressão utilizada por Sérgio não apenas desrespeita sua imagem pública, mas também reforça discursos de ódio contra pessoas trans. Entende-se que as falas do comunicador ultrapassam os limites da liberdade de expressão e configuram um ataque direto à honra e trajetória política de Hilton.

A deputada federal Erika Hilton acionou o narrador Sérgio Maurício, da Band, na Justiça por danos morais pelo comentário transfóbico nas redes sociais, em fevereiro. A parlamentar solicita uma indenização de R$ 70 mil e exige responsabilidade judicial ao comunicador após o mesmo referir-se à ela como “fake news humana” no ‘X’.

Erika Hilton, em sua manifestação pública, afirmou que a decisão de processar o jornalista não se trata apenas de uma reação pessoal, mas de uma medida simbólica em defesa de todas as pessoas que enfrentam ataques semelhantes. “Não posso me calar diante de uma agressão dessa natureza. Isso precisa ter consequências”, declarou a parlamentar.

Band reintegra Sérgio Maurício

A emissora decidiu manter o já consagrado narrador à frente da Fórmula 1 no canal. O locutor ficou afastado de suas atividades desde o caso de transfobia contra a deputada Erika Hilton, em fevereiro, mas retornou aos compromissos profissionais no início do GP da Austrália.

A permanência lhe garantiu ao menos mais uma temporada como voz da modalidade na emissora, mas passou longe de contar com apoio unanime internamente. Isso porque segundo o site ‘GP (Grande Prêmio)’, seu prosseguimento “não pegou de forma positiva entre funcionários da empresa” – tampouco na avaliação externa das redes sociais.

Caso contra deputada Erika Hilton

No dia 23 de fevereiro, o narrador se referiu à deputada como “fake News humana” e completou chamando-a de “coisa” em uma publicação nas redes sociais. A resposta de Sérgio foi direcionada a outro post de cunho preconceituoso em que o usuário do X Oliver Noronha dizia que Hilton lidava com “problemas de aceitação” para desconsiderar a identidade da mesma.