Em partida vibrante, Botafogo e São Paulo ficam no empate

No Niltão, São Paulo esteve duas vezes na frente, mas o Fogão buscou o 2 a 2. Só não venceu por causa da atuação do goleiro Rafael / Crédito: Jogada 10

Botafogo e São Paulo fizeram um ótimo jogo na noite desta quarta-feira, 16/4, no Nilton Santos, pela 4ª rodada do Brasileirão. No fim, empate em 2 a 2. O Botafogo foi melhor, principalmente no segundo tempo, quando criou pelo menos quatro grandes chances — mas todas pararam nas defesas de Rafael,. O São Paulo saiu na frente com Ferreirinha, e Savarino empatou. Ainda na primeira etapa, André Silva recolocou o São Paulo em vantagem, Contudo, no segundo tempo, o Botafogo martelou muito e empatou aos 38 minutos com Igor Jesus. Com esse empate, o Botafogo vai a cinco pontos e segue no meio da tabela. Já o São Paulo, por sua vez, tem quatro pontos, ocupa o 14º lugar, mas ainda pode perder até três posições ao fim da rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dois belos gols Nos primeiros 45 minutos, tanto o Botafogo quanto o São Paulo encontraram dificuldades para entrar na área. Assim, buscaram finalizações de fora, com chances nos pés de Callei e Savarino nos primeiros minutos. Contudo, aos 20, Ferreirinha fez grande jogada pela esquerda, na entrada da área, saindo da marcação de Marlos Freitas e chutando sem chances para o goleiro John, abrindo o placar. Mas o Botafogo logo deu a resposta e empatou quando Savarino recebeu pela esquerda e chutou no ângulo de Rafael — quase um repeteco do gol são-paulino, deixando tudo igual. VAR decisivo para ambos os times Aos 30, numa jogada sem maldade, Calleri levou a pior numa dividida e saiu machucado para a entrada de André Silva. O jogo seguiu truncado nas intermediárias, com o Botafogo cedendo a posse ao São Paulo, que teve 60% de domínio, e dois lances marcantes no fim do primeiro tempo. No primeiro, aos 45, Cuiabano entrou na área e dividiu com Alan Franco. O juiz marcou pênalti, mas foi ao VAR e anulou a penalidade. Depois, aos 52, após escanteio e confusão na área, Ferraresi concluiu e marcou o gol para o São Paulo. Mas Alves, voltando do impedimento, participou do lance e o tento foi anulado após análise do juiz no VAR. O primeiro teve muitas paralisações. Assim, foi até os 60 minutos. Aos 57 , o São Paulo fez o segundo gol. Ferreirinha achou André Silva livre na área e seu chute colocado de primeira morreu na rede dos cariocas.