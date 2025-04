Diego Ribas afirma que clubes precisam agir contra apostas e ajudar atletas: ‘Precisam ser educados’

Ex-companheiro de Bruno Henrique no Flamengo, Diego Ribas afirmou que chegou a hora de os clubes e as autoridades agirem contra as apostas esportivas e orientarem seus jogadores sobre o tema. Ele também elogiou o atacante, indiciado pela Polícia Federal na última terça-feira (15), por supostamente ter forçado um cartão amarelo contra o Santos, em partida do Campeonato Brasileiro de 2023, no Mané Garrincha.

Diego declarou torcida pela inocência de Bruno Henrique e contou conhecer jovens com carreiras promissoras que perderam tudo no futebol pelas apostas esportivas e de um vício que, segundo ele, precisa ser debatido com mais seriedade no meio esportivo.