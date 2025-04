De virada, Fluminense bate o Santos em jogo do Brasileirão sub-20

Marlon e Wesley Natã marcaram os gols do time carioca, enquanto Luca fez para o Peixe. Jogo ocorreu no CT Rei Pelé

Após cinco jogos sem vencer, o Tricolor das Laranjeiras se recupera na competição. Marlon e Wesley Natã marcaram os gols do time carioca, enquanto Luca fez para o Peixe.

O Fluminense foi até o CT Rei Pelé nesta quarta-feira (16) e venceu o Santos por 2 a 1, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos sete pontos e ocupa a 14ª colocação. O Santos, por sua vez, segue com nove, na nona posição. Os oito primeiros avançam para a próxima fase, enquanto os três últimos serão rebaixados. No momento, a zona de rebaixamento é composta por Grêmio, Botafogo e Atlético-GO.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o América-MG, no Estádio das Laranjeiras, às 15h (de Brasília). O Santos encara o Cruzeiro, novamente no CT Rei Pelé, também às 15h.

