Da América à Europa: como a mídia reagiu ao caso de Bruno Henrique, do Flamengo

Imprensas da Argentina, Uruguai e até mesmo do Velho Continente repercutiram o indiciamento do ídolo rubro-negro na noite da última terça-feira

O jornal argentino ‘TyC Sports’, um dos primeiros a repercutir sobre, classificou as acusações como “severas” e descreveu o caso como parte de um “jogo ilegal”. Já o ‘Olé’ destacou o episódio como um “escândalo de apostas” em expansão — lembrando de outros atletas do futebol brasileiro punidos ou banidos por condutas semelhantes.

A notícia sobre o indiciamento de Bruno Henrique por envolvimento em esquemas de apostas atravessou barreiras e ganhou grandes proporções na mídia internacional. O caso, que avalia o recebimento de cartão amarelo em favorecimento de terceiros, ganhou contornos ainda mais dramáticos após acessos da Polícia Federal às mensagens do atacante do Flamengo. O Rubro-Negro, por sua vez, citou a “presunção de inocência” em seu comunicado oficial sobre o tema.

O esquema teria contado com a participação de ao menos dez pessoas, incluindo três familiares do atleta: Wander Nunes (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima). Há registros de apostas distintas nos nomes de cada um, mas todas no cartão amarelo do atacante.

“Não vou reclamar”, “só se eu entrar duro em alguém”, escreveu o atacante. O camisa 27 acabou advertido nos minutos finais da derrota por 2 a 1 para o Santos, no dia 1º de novembro, no Mané Garrincha.

A investigação da Polícia Federal — iniciada em agosto de 2024 — teve motivação a partir de movimentações atípicas em casas de apostas. Em mensagens trocadas com seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, Bruno Henrique teria confirmado a data em que seria advertido com cartão amarelo: dia 01 de novembro, contra o Santos.

A Polícia, então, realizou uma operação de busca e apreensão na casa de Bruno Henrique e seus familiares em novembro daquele mesmo ano. Os celulares apreendidos naquela ação serviram de base para análise do Ministério Público e da PF para o indiciamento do atacante, na noite da última terça-feira (15).

“O Clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo. Mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa”, dizia um trecho da nota.

Bruno Henrique segue na lista de relacionados do Rubro-Negro para o duelo contra o Juventude, nesta quarta-feira (16), no Maracanã. O clube busca sua primeira vitória como mandante no Brasileirão, e consequentemente, gordurinha na liderança do campeonato. A bola rola às 21h30.

