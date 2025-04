Cruzeiro x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e precisam vencerou vão ficar para trás

Com quatro pontos, o Cruzeiro ocupa a 15ª colocação na tabela. Por outro lado, a equipe comandada por Rogério Ceni está na 18ª posição, com três pontos, ainda sem vencer e na zona de rebaixamento.

Cruzeiro e Bahia se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (174), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Assim, a Raposa aposta no fator casa para voltar a vencer na temporada, enquanto o Bahia busca sua primeira vitória na competição.

Onde assistir

O confronto entre Cruzeiro e Bahia terá a transmissão dos canais Premiere e SporTV a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Cruzeiro

Após empatar por 1 a 1 com o São Paulo no Morumbis na última rodada, a equipe comandada por Leonardo Jardim busca se reencontrar com a vitória na temporada e na competição. Afinal, o único triunfo da Raposa aconteceu justamente no Mineirão, na primeira rodada da competição, contra o Mirassol. Sem Bolasie, que trata uma inflamação no joelho, o técnico deve seguir com Kaio Jorge entre os titulares, enquanto Gabigol seguirá como opção no banco. Uma novidade é Dinenno no banco. O atacante, recuperado de lesão, está relacionado e deve jogar alguns minutos.

Como chega o Bahia

O Bahia busca a primeira vitória na competição após três empates seguidos – na última rodada, empatou com o Mirassol, em casa. Para o confronto, portanto, o técnico Rogério Ceni conta com alguns desfalques, principalmente na defesa, uma vez que os zagueiros Kanu e Gabriel Xavier tratam lesões musculares. Além disso, Lucho Rodríguez, Iago Borduchi e Michel Araujo também desfalcam a equipe. Assim, o técnico deve novamente fazer alterações entre os titulares. Com isso, escalará jogadores mais descansados.

CRUZEIRO X BAHIA

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 17/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (BH)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Lucas Villalba) e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace) e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto); David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Rezende); Caio Alexandre, Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro; Cauly (Ademir), Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Flávio Rodrigues de Sousa (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)