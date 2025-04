Com gols brasileiros, Arsenal elimina Real e avança à semi da Champions

Saka foi herói e vilão dos ingleses. Perdeu um pênalti de forma bisonha. Mas se redimiu ao marcar o gol dos Gunners no segundo tempo, abrindo o placar. Vini Jr. empatou para os Merengues, que sonhavam com o 16º caneco continental. Mas, nos acréscimos, outro brazuca, Martinelli deu números finais: Arsenal 2 a 1.

O Arsenal garantiu sua presença na semifinal da Champions League. Nesta quarta-feira, 16/4, o time londrino foi até o Santiago Bernabéu enfrentar o atual campeão Real Madrid e saiu com a vaga no bolso. Afinal, como havia vencido na ida por 3 a 0, entrou em campo com boa vantagem. Assim, segurou o Real Madrid. E melhor: voltou a vencer, 2 a 1. Segue vivo na busca por um título inédito — o Arsenal foi vice em 2005/06.

Agora, o Arsenal enfrentará o Paris Saint-Germain na semifinal. O jogo de ida será no Emirates Stadium, em Londres, na terça-feira, 29 de abril. Já a volta está marcada para o dia 6 de maio, no Parc des Princes, em Paris. A grande final da Champions será no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique. Na outra semifnial jogam Inter de Milão (que eliminou o Bayern) e o Barcelona.

Arsenal perde pênalti e segura o Real

O Real Madrid partiu para o ataque desde o início, afinal, precisava tirar três gols de diferença. Marcou um gol com Mbappé de peito, mas foi anulado por impedimento. E deu sorte ao não levar um gol dos ingleses: Saka chutou raspando, aos cinco. E, aos 11, Asensio agarrou Merino na área. O árbitro, após consultar o VAR, marcou pênalti para o Arsenal. Saka cobrou aos 12 de cavadinha. Mas Courtois estava atento e defendeu.

O Real se animou. Empurrado pela torcida, passou a jogar mais próximo da área dos londrinos. Aos 27, o juiz chegou a marcar pênalti em Mbappé. Porém, após revisão no VAR, a penalidade foi cancelada por impedimento de Rodrygo na jogada. Assim, o jogo seguiu com o Real buscando se impor, mas dando espaços para perigosos contra-ataques do Arsenal. Contudo, as finalizações foram infrutíferas, embora Martinelli não tenha feito o gol após grande defesa de Courtois. Com isso, o empate sem gols persistiu até o fim do primeiro tempo.

Gols no segundo tempo

O jogo seguiu com o Real Madrid buscando o ataque, e o técnico Ancelotti abrindo o time, enchendo de homens de frente, como Endrick, a partir dos 15 minutos. Contudo, aos 19, após tiro de meta do goleiro Raya, Saka recebeu pela direita e deu sequência à jogada. Após troca de passes entre Rice, Odegaard e Merino, a bola voltou para Saka, que tocou por cobertura, tirando Courtois da jogada. Arsenal 1 a 0.