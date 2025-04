Com ausência de Santiago Rodríguez, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o São Paulo

O técnico Renato Paiva não contará com o meia Santiago Rodríguez no jogo do Botafogo desta quarta-feira, contra o São Paulo, no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília). O atleta sofreu um trauma na partida contra o Bragantino, no último sábado, e a comissão técnica do Glorioso decidiu poupá-lo.

Santiago, aliás, chegou para a temporada atual e ocupa o espaço deixado por Thiago Almada, que se transferiu para o Lyon, da França. Ainda em fase de adaptação ao futebol brasileiro, ele passou mais de quatro temporadas na MLS, nos Estados Unidos. O Botafogo investiu R$ 85 milhões fixos e mais R$ 11 milhões em metas, fazendo dele o reforço mais caro de 2025, caso atinja os objetivos.