Clube da MLS entra na briga com Inter Miami por De Bruyne

Kevin De Bruyne vai ficar livre no mercado ao fim desta temporada, após anunciar que deixará o Manchester City após uma década. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, o Chicago Fire, da Major League Soccer (MLS), já demonstrou interesse em contratar o meio-campista belga de 33 anos.

No entanto, De Bruyne ainda vai avaliar todas as propostas antes de decidir seu futuro. Nos últimos dias, a imprensa inglesa também falou sobre o interesse do Inter Miami, que sonha em reuni-lo com Messi. Ao mesmo tempo, clubes da Arábia Saudita também estariam de olho no jogador.

Na atual temporada, De Bruyne marcou cinco gols e deu oito assistências em 33 partidas pelo Manchester City. Se aceitar o desafio e for para os Estados Unidos, essa será a primeira vez que o belga jogará fora da Europa.

