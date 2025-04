Chelsea x Légia Varsóvia: onde assistir, escalações e arbitragem

Virtualmente classificado às semifinais da Liga Conferência, o Chelsea precisa “encerrar o trabalho” nesta quinta-feira (17), quando enfrenta o Légia Varsóvia (POL), pelas quartas de final da competição. Isso porque os Blues venceram por 3 a 0 na ida, na Polônia, na última quinta (10). Assim, mesmo perdendo por dois gols de diferença no jogo do Stamford Bridge, em Londres, avançaria e seguiria vivo pelo título inédito da Conference. A bola rola às 16h (de Brasília) e o vencedor pega quem passar entre Djurgaarden (SUE) ou Rapid Viena (AUS).

Como chega o Chelsea

Após viajar à capital da Polônia, em Varsóvia, o Chelsea voltou para Londres com os nove dedos na semifinal, vencendo por 3 a 0 com grande exibição. Mas, atuando contra o Ipswich, pela Premier League, o time titular decepcionou no último domingo (13) e só empatou por 2 a 2, no Stamford Bridge. O resultado poderia ser pior, já que os Blues foram para o intervalo perdendo por 2 a 0.

Um ponto de preocupação para o técnico Enzo Maresca é o meia Cole Palmer. Afinal, o camisa 20 não marca há 15 partidas. Além disso, Maresca não terá Datro Fofana, Wesley Fofana, Guiu e Kellyman, lesionados. Lavia não está inscrito, enquanto Mudryk cumpre suspensão.

Como chega o Légia Varsóvia

Após perder em casa para o Chelsea, o Légia voltou a atuar diante seu torcedor, desta vez pelo Campeonato Polonês. No entanto, o time voltou a decepcionar e perdeu para o Jagiellonia, terceiro colocado, por 1 a 0. A equipe da capital surge na quinta posição, 11 pontos atrás do rival.

Assim, com apenas mais seis rodadas pela frente, o Varsóvia deve ficar sem competições europeias para a próxima temporada. Isso porque só os três primeiros ganham vaga (o campeão vai para a Champions).