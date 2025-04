CBF envia representante para convencer Ancelotti a assumir Seleção

Treinador faz mistério sobre o seu futuro no Real Madrid após a eliminação para o Arsenal na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira

Como já se sabe, o técnico Carlo Ancelotti é um sonho da CBF, que segue esperançosa por um acerto. Diante disso, a entidade enviou o agente Diego Fernandes a Madri para convencer o treinador do Real Madrid, a assumir a Seleção Brasileira. A informação foi do jornal Marca, da Espanha.

Diego Fernandes esteve no Santiago Bernabéu nesta quarta-feira (16). Ele assistiu à eliminação do Real Madrid para o Arsenal na Liga dos Campeões em um dos camarotes do estádio. O agente não é membro da CBF, mas é m representante da entidadade.