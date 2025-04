CBF define estádio para jogo da Seleção contra o Paraguai

Partida, marcada para junho, pode marcar estreia do novo técnico diante da torcida; Entidade ainda busca o novo comandante

“Definimos há pouco o jogo do Brasil contra o Paraguai, no dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo. O centro de treinamento do Corinthians servirá também como base da preparação da Seleção neste período. Vamos contar com uma logística confortável para ir e retornar do Equador”, anunciou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A Seleção Brasileira jogará em São Paulo no próximo compromisso em casa pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Amarelinha vai enfrentar o Paraguai, no dia 10 de junho, às 21h45, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

É, aliás, a segunda vez que o estádio do Corinthians abriga o confronto entre as duas Seleções pelas Eliminatórias. Em março de 2017, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo da Rússia ao derrotar os paraguaios por 3 a 0. Os gols brasileiros foram de Coutinho, Neymar e Marcelo.

A última partida da Seleção na Neo Química Arena, portanto, foi em novembro de 2021. Na ocasião, a Amarelinha venceu a Colômbia por 1 a 0 e confirmou a vaga na Copa do Mundo do Catar, com gol de Lucas Paquetá.

O estádio também foi o palco da abertura da Copa do Mundo do Brasil, em junho de 2014. Diante da Croácia, os brasileiros conquistaram os três pontos por 3 a 1, com dois tentos de Neymar e um de Oscar.

Por fim, com 21 pontos, a Seleção está em quarto lugar nas Eliminatórias e ainda não conhece o novo treinador. De acordo com a CBF, o técnico será anunciado antes da Data Fifa de junho. Antes do confronto contra o Paraguai, o Brasil enfrentará o Equador, no dia 5 de junho, em Quito.