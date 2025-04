CAS marca audiências de casos que envolvem Rodrigo Garro e Félix Torres, do Corinthians

No dia 30 de abril, o CAS debaterá a ação movida pelo Talleres-ARG contra o Corinthians. Os argentinos alegam que não receberam 3 milhões de dólares na contratação de Rodrigo Garro. Depois, no dia 7 de maio, a audiência será com o Santos Laguna. Os mexicanos cobram o Timão por uma dívida de 4,5 milhões de dólares na transação do zagueiro Félix Torres.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) agendou duas audiências que envolvem recursos do Corinthians. O órgão puniu o Timão em casos que envolvem as contratações de Rodrigo Garro e Félix Torres, em ações que somam mais de 9,4 milhões de dólares (cerca de R$ 55 milhões), e, por isso, o clube acionou a entidade.

A Fifa puniu o Corinthians em setembro do ano passado. Entretanto, o Timão recorreu ao CAS, última instância para casos desse tipo. Caso não reverta as situações ou chegue a um acordo, o clube paulista terá que pagar as indenizações à vista, com a possibilidade de ficar proibido de registrar novos jogadores.

O Corinthians também está envolvido numa audiência no dia 29 de abril. Nesta data, a Corte avaliará as ações envolvendo o meia paraguaio Matías Rojas. No processo, a Fifa condenou o Timão a pagar R$ 40 milhões. Apesar das audiências acontecerem nos próximos dias, as sentenças devem sair apenas no segundo semestre, já que as decisões do CAS demoram meses para serem publicadas.

