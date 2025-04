Carille reclama de postura do Vasco contra o Ceará: ‘Não tratamos como uma decisão’

O Vasco conheceu mais uma derrota como visitante no Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (15), o Cruzmaltino perdeu por 2 a 1 para o Ceará no Castelão e segue sem somar pontos longe do Rio de Janeiro.

“O que mais incomodou foi a postura do nosso time. Melhoramos um pouco no segundo tempo, mas no primeiro tempo, principalmente, tivemos uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão como tem que ser no Campeonato Brasileiro. Perder faz parte, mas da forma que perdeu me incomoda demais. O nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo”, enfatizou.

Para Carille, nem mesmo outras peças mudariam o jogo do Vasco. É o caso de Coutinho, que nem chegou a viajar para Fortaleza. O treinador explicou que a equipe precisa ter mais agilidade na parte de trás, para que os jogadores de ataque consigam ter melhores condições de participar da partida.

“Eu nem sei se o Coutinho estivesse em jogo seria legal, porque a nossa saída foi muito ruim, muito lenta, facilitou para quem estava marcando. A gente precisa acelerar mais o jogo atrás, para que as movimentações sejam melhores e nossos meias e atacantes consigam receber em condições melhores”, pontuou.

Sequência de jogos

Desde a estreia no Campeonato Brasileiro, o Vasco disputou seis partidas em 17 dias. Carille não nega que isso atrapalha no seu trabalho, principalmente com jogadores estrangeiros que chegaram após o Campeonato Carioca, que ainda não conhecem a dinâmica do calendário brasileiro.