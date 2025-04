Calleri deixa campo com dores no joelho e preocupa o São Paulo

Atacante pede substituição depois de lance no campo de ataque contra o volante Marlon Freitas, do Botafogo, pelo Brasileirão

Pressionado por resultados, o São Paulo ainda tem dor de cabeça com departamento médico. No primeiro tempo contra o Botafogo, pela quarta rodada do Brasileirão, no Nilton Santos, o atacante Calleri sentiu dores no joelho esquerdo após lance com Marlon Freitas, do time alvinegro. Diante disso, o atleta teve que deixar o jogo desta quarta-feira (16).

Marlon Freitas fez falta em Calleri na entrada da área. O jogador argentino caiu e pediu atendimento. Aparentemente, Calleri teve uma entorse após esbarrar no volante do Botafogo. Na sequência, ele voltou a campo, porém não resistiu muito tempo e saiu aos 34 minutos para entrada de André Silva. Fora de campo, os médicos tricolores já começaram a fazer exames no atacante.