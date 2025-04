Astro do Real Madrid segue os passos de Neymar e assume presidência na Kings League

No Brasil, fala-se Neymar. Na Espanha, Eduardo Camavinga. O meio-campista do Real Madrid decidiu seguir os passos do brasileiro e mergulhou mais intensamente no universo da Kings League — torneio de fut7 criado por Gerard Piqué — ao integrar a copresidência da Generation 7. Trata-se de uma das equipes classificadas para edição francesa da liga, que, agora, contará com decisões do jogador.

Camavinga entrou no projeto em parceria com o streamer francês Michou, com quem dividirá a presidência do time. Informações do ‘Marca’ também confirmaram a participação do ex-atacante Djibril Cissé sob a responsabilidade técnica das partidas da GN7. Vale ressaltar que uma das propostas da Kings League se baseia na mesclagem de nomes simbólicos do futebol com celebridades das mídias sociais, a fim de abranger ambas bolhas.