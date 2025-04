Apelidado de Neymar, conheça irmão de Bruno Henrique, indiciado pela PF

Wander Júnior, irmão do atacante do Flamengo atuou profissionalmente até 2017 e atualmente disputa campeonatos amadores em Minas Gerais

Houve a divulgação de conversas entre eles que podem ser provas. Na troca de mensagens, eles dialogam sobre uma aposta que Wander faria envolvendo uma punição por cartão amarelo que Bruno Henrique receberia contra o Santos. Na ocasião, aliás, o duelo foi válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, que causou desconfiança e originou a abertura de um inquérito em agosto do ano passado.

A Polícia Federal (PF) acusa Bruno Henrique e seu irmão mais velho, Wander Nunes Pinto Júnior, de atos fraudulentos envolvendo apostas. Assim, na última segunda-feira (14), a instituição indiciou os dois por participação em um esquema irregular em torneios esportivos. No caso, seus atos ilícitos se configurariam como estelionato e prática desonesta com o intuito de hipotético favorecimento de apostadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O irmão do atacante do Flamengo é um ano mais velho e também se aventurou no futebol. Wander até conseguiu se profissionalizar e defendeu clubes como por Aseev e Anápolis, de Goiás, e Uberlândia e Guarani, de Minas Gerais. A propósito, ele foi até adversário do Cruzeiro na edição de 2016 do Campeonato Mineiro.

Wander se destaca no futebol amador

Contudo, no ano seguinte, o irmão mais velho de Bruno Henrique foi forçado a pendurar as chuteiras por uma contusão na vértebra. Tal situação obrigou que ele ficasse quase um ano sem entrar em campo pelas fraturas na região. Com isso, após reflexão, preferiu se aposentar e passar mais tempo com os seus filhos. A conexão com o futebol continuou e Wander passou a se dedicar ao futebol amador, categoria em que se sobressaiu. Inclusive, no ano passado, ele venceu a Recopa Amador, que tem a Federação Mineira de Futebol (FMF) como organizadora.

O irmão mais velho do atacante do Flamengo costuma usar a camisa 17 quando está em campo e ganhou o apelido de “Juninho Neymar”. Wander recebeu esta alcunha há mais de uma década, quando decidiu descolorir o cabelo como uma forma de homenagear o camisa 10 do Santos. No atual cenário, ele conta com mais de 25 mil seguidores em suas redes sociais. Em seu tempo vago, o irmão de Bruno Henrique criou o hábito de exibir ao vivo quando está no videogame. De acordo com ele, seus jogos preferidos são GTA, Fifa, Cs Go e NBA (basquete).