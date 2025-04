Aaron Boupendza, de passagem recente pela MLS, morre aos 28 anos

Atacante gabonês caiu do 11° andar no prédio em que vivia na China

O atacante gabonês Aaron Boupendza morreu nesta quarta-feira (16) às 28 anos de idade. De acordo com as informações divulgadas pelo portal romeno Fanatik, o atleta que atuava pelo Zhejiang FC (China) caiu do 11° andar do prédio onde vivia no país asiático.

“É com grande tristeza que divulgamos este anúncio: Aaron Boupendza, infelizmente, faleceu hoje em sua residência. No momento, o clube está cooperando totalmente com os departamentos relevantes na investigação. Todos os funcionários do clube expressam suas mais profundas condolências à sua família!”, destacou o Zhejiang em publicação nas redes sociais.

As autoridades locais abriram uma investigação para entender o contexto em que se deu a queda do atleta que, ao que se sabe, não possuia qualquer condição especial de saúde. Mesmo assim, todas as hipóteses no trabalho de apuração policial estão em consideração entre acidente, homicídio ou suicídio.

De formação no Mounana, do Gabão, Boupendza circulou por diferentes países entre França (Bourdeaux, Pau FC, Ajaccio e Tours), Portugal (Feirense), Turquia (Hatayspor), Qatar (Al-Arabi) e Arábia Saudita (Al-Shabab) antes de desembarcar na Major League Soccer (MLS). Pela principal liga norte-americana, defendeu o FC Cincinnati entre 2023 e 2024 com 35 jogos, nove gols e quatro assistências.

Depois disso, o nome de presença constante também na seleção gabonesa (35 partidas e oito tentos) ainda defendeu o Rapid Bucaresti (Romênia) antes da recente experiência no futebol chinês. Com a camisa do Zhejiang, ele havia feito apenas seis jogos e vivia bom momento técnico (quatro gols e duas assistências) antes da tragédia.