Vinã realiza trabalhos com a fisioterapia e segue cronograma no Flamengo

Único jogador lesionado atualmente no Flamengo, Matías Viña está afastado dos gramados desde agosto de 2024 em virtude de uma lesão no joelho direito. Nesse sentido, o uruguaio ainda está longe de um possível retorno e faz trabalhos específicos com a fisioterapia no Ninho do Urubu. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que ele está lesionado desde o dia 11 de agosto de 2024, no empate com o Palmeiras. Além disso, o problema afetou o menisco do joelho direito, algo que atingiu o ligamento cruzado anterior e aumentou a gravidade. Ele ainda fraturou a tíbia, passou por uma cirurgia em 15 de agosto e está há oito meses fora de combate.