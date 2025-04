Vasco x Athletico (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Igualados em pontos na tabela do Brasileirão Sub-20, Vasco e Athletico se enfrentam nesta quarta-feira (16), pela sexta rodada, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ). O Cruz-Maltino, que vinha com sequência de goleadas, provou do próprio veneno e vem de um 5 a 1 sofrido contra o Bahia, pela quinta rodada da competição. O Furacão, por sua vez, decepcionou em casa e vem de um empate por 1 a 1 com o Juventude. A bola rola às 15h (de Brasília).

Como chega o Vasco

Após o revés para o Bahia, o Vasco logo se recuperou e venceu o Maricá por 2 a 1, pela Copa Rio Sub-20. Por lá, a equipe, que atua sempre com uma escalação mesclada, surge na segunda posição do Grupo A, com 13 pontos em 15 possíveis. Já no Brasileirão, o ‘Expressinho’ se recuperou do mau início, quando empatou uma e perdeu outra, emplacando duas goleadas seguidas por cinco gols de diferença: 5 a 0 contra o arquirrival Flamengo, fora de casa, e 6 a 1 diante o Atlético-GO, no Nivaldo Pereira.

Assim, o time do técnico Matheus Curopos aparece na oitava colocação, com sete pontos e saldo de quatro gols. Ao fim de 19 rodadas, os oito primeiros avançam às quartas de final. Curopos, então, não poderá contar com o lateral-direito Paulo Ricardo e o zagueiro Luiz Gustavo. Ambos viajaram a Fortaleza, onde o time principal do Vasco duela nesta terça-feira (15), pelo Brasileirão. Breno Vereza e Wanyson, então, devem entrar em seus respectivos lugares.

Como chega o Athletico

O Athletico, por sua vez, ocupa a décima colocação, com os mesmos sete pontos, mas saldo negativo de um. A equipe do técnico João Correia carrega cinco jogos de invencibilidade, sendo dois pelo Brasileirão Sub-20 e três pelo Paranaense da categoria. Por lá, o Furacão é líder com 100% de aproveitamento após três rodadas.

Assim como o Vasco, o Athletico poupa seus principais jogadores no estadual. Dessa forma, é possível que Correia leve força máxima para o duelo desta quarta, repetindo a escalação do empate por 1 a 1 com o Juventude, na última quinta (10).