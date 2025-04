Talleres efetiva Pablo Guiñazú como técnico da equipe

Bastaram três partidas para o técnico interino do Talleres, Pablo Guiñazú, se tornar figura de caráter efetivo no posto. Mesmo que, em caráter oficial, o clube argentino provavelmente não emita qualquer comunicado direto sobre o tema.

De acordo com informações do portal argentino TyC Sports, a impressão que os confrontos deixaram para a diretoria da T foi extremamente positiva. Algo que está mais ligado, na verdade, ao aspecto de atitude do que aos resultados, já que se tratam de uma vitória, um empate e uma derrota entre Campeonato Argentino e Libertadores.

Desse modo, a postura da alta cúpula do Talleres será de suporte, pelo menos, até o término da disputa do torneio onde restam cinco rodadas na primeira fase. Caso terminasse hoje, a representação de Córdoba estaria fora do mata-mata, pois ocupa a 10ª colocação do Grupo B, com 13 unidades.

Sem retorno

A decisão da diretoria do Talleres sobre Guiñazú, aliás, vai ao encontro do desejo que o próprio ex-jogador de história no Internacional tem para sua carreira.

Isso porque, logo depois do empate contra o River Plate, no fim de semana, o ex-jogador de história reconhecida no Internacional foi taxativo sobre o desejo de não ser mais diretor. A saber, ele atuava na área gerencial da T antes de assumir o posto de técnico.