Sport x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Sport e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (16) às 19h em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão na Ilha do Retiro.

Como chega o Sport

O Leão chega para o duelo na última colocação, com apenas um ponto. Além de vencer o Bragantino, o time comandado por Pepa precisa contornar o mau momento em casa, afinal, são três derrotas seguidas na Ilha do Retiro: Altos, Retrô e Palmeiras, por Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e Brasileirão, respectivamente.

O Sport tem ainda outro problema. Ou melhor, muitos problemas, os desfalques, principalmente no homem que jogará como centroavante. Pablo e Gonçalo Paciência estão lesionados, enquanto Arthur Sousa não poderá jogar por questões contratuais, emprestado pelo Bragantino. Outro emprestado pelo time paulista e que não atuará por conta disso é o zagueiro Lucas Cunha. A lista não para por aí. Os laterais-esquerdos Dalbert e Igor Cariús estão lesionados, assim como o zagueiro Antônio Carlos.

Como chega o Red Bull Bragantino

A equipe paulista tem uma vitória, uma derrota e um empate no Brasileirão. Assim, aparece em 11º lugar. O Bragantino conta com os retornos do lateral-direito Agustin Sant’Anna e o volante Fabinho. Recuperados de lesões, eles voltaram a treinar nesta semana. Por outro lado, o Braga não poderá ter o volante Matheus Fernandes nem o lateral-direito Nathan Mendes, ambos lesionados.

SPORT X RED BULL BRAGANTINO

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 16/04/2025, às 19h.

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Lucas Lima, Du Queiroz, Rivera, Sérgio Oliveira e Barletta; Lenny Lobato. Técnico: Pepa

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Laquintana (Henry Mosquera). Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)