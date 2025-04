Sport divulga vídeo em protesto contra erros de arbitragem no Brasileirão

A intenção do Leão foi reunir os lances decisivos e os quais questiona a decisão da arbitragem no empate com o São Paulo, além das derrotas para Palmeiras e Vasco. O clube indicou quatro jogadas específicas. No caso, o pênalti marcado sobre o Luciano, do Tricolor Paulista, na rodada inicial. Penalidade em cima de Raphael Veiga, do Alviverde, na rodada seguinte.

Além disso, dois momentos capitais no embate contra o Gigante da Colina na terceira rodada da competição. Tratam-se da não marcação de um pênalti após a bola bater na mão do zagueiro João Victor. Inclusive, a validação do segundo gol do Cruz-Maltino. O Sport alega que houve falta de Vegetti na disputa por espaço.

Sport vive expectativa de Ilha do Retiro lotada para duelo com o Bragantino

A propósito, o objetivo do Rubro-Negro pernambucano ao publicar o vídeo é promover a união dos seus torcedores. Assim, poder contar com uma Ilha do Retiro lotada e conquistar sua primeira vitória no Brasileirão em seu próximo compromisso. O Leão, aliás, enfrenta o Bragantino, nesta quarta-feira, às 19h, em Recife.

Outra situação que o Sport se mobiliza para corrigir é a sua eficiência. Afinal, apresentou bom rendimento em seus três jogos pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, não conseguiu transformar essas superioridades em gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook