Santos tem seu pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos

Time fez só um ponto de nove possíveis e já custou o emprego do técnico Pedro Caixinha

O Santos somou apenas um ponto nas três primeiras rodadas do Brasileirão 2025 e vive seu pior início na era dos pontos corridos. O desempenho atual fica abaixo até mesmo da temporada retrasada, quando o time acabou rebaixado pela primeira vez na história. A má fase provocou a demissão do técnico português Pedro Caixinha, na segunda-feira (14).

Aliás, esse início de campeonato só se compara ao de 2013, quando o Peixe acumulou dois empates e uma derrota, somando dois pontos. Naquela edição, o time terminou o Brasileirão em sétimo lugar, com 57 pontos. Já em 2014, o Alvinegro empatou as três partidas iniciais — foi a última vez que o Santos não venceu nas primeiras rodadas do torneio nacional.