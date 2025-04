Roger tem impasse no Inter se prioriza duelo contra o Palmeiras ou o Gre-Nal

A maratona exaustiva de jogos do Inter causa uma dúvida para o técnico Roger Machado com relação a qual deve ser a sua prioridade. Afinal, o Colorado tem dois compromissos importantes na sequência. Em um primeiro momento enfrenta o Palmeiras, nesta quarta-feira (16). Posteriormente, terá pela frente o Gre-Nal, também pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, o comandante avalia se a melhor decisão é manter o rodízio e preservar outros titulares contra o Verdão e, então, se concentraria no clássico. Ou até mesmo se o ideal é utilizar a força máxima no embate contra o Palmeiras.

A tendência é de que pelo menos cinco peças essenciais retornem aos 11 iniciais. Isso porque o treinador decidiu fazer tais modificações no time que entrou em campo no empate com o Fortaleza, na Arena Castelão, no último domingo (12). Na ocasião, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick sequem integraram a delegação que viajou ao Nordeste, exatamente para preservá-los.