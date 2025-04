Reinaldo reencontra Grêmio e busca vitória inédita do Mirassol na Série A

Ex-lateral tricolor, hoje no Leão Caipira, relembra passagem vitoriosa em Porto Alegre e se prepara para confronto especial contra o ex-clube / Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Reinaldo terá um reencontro especial nesta quarta-feira (16), quando o Mirassol recebe o Grêmio pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após duas temporadas defendendo o Tricolor Gaúcho, o jogador agora lidera a equipe paulista na tentativa de conquistar a primeira vitória da história do clube na Série A. Com a camisa do Grêmio entre 2023 e 2024, Reinaldo disputou 95 partidas, foi bicampeão gaúcho e se tornou o lateral com mais participações em gols do clube nos últimos dez anos — ao todo, foram nove gols marcados e 10 assistências.

"Será especial esse reencontro. Passei dois anos maravilhosos no Grêmio, com muitos momentos bons, dois títulos gaúchos e grandes jogos. Acredito que pude contribuir bastante no período em que vesti aquela camisa", relembrou o camisa 6. O jogador também citou as dificuldades enfrentadas no último ano, marcadas pelas fortes enchentes no Sul do país. "As enchentes do ano passado foram trágicas, prejudicou muitas famílias no Sul, deixou a gente sem treinar por um bom tempo, sem casa por outro, e sem dúvida que dificultou nossa campanha, mas ao menos entregamos o time na Sul-Americana", comentou.

Reinaldo chegou ao Mirassol no início de 2025 e rapidamente assumiu o papel de liderança em um elenco jovem e ambicioso. Apesar de ainda não ter vencido na Série A — foram dois empates e uma derrota nas três primeiras rodadas — o desempenho do time tem sido elogiado. “Nosso time gosta da bola, nosso professor exige que o time tenha protagonismo no jogo. Foi assim nos três jogos do Brasileiro e os pontos que conquistamos estão muito abaixo do que fizemos em campo. Na última rodada, contra o Bahia, tivemos o controle o jogo todo, bola na trave, gol anulado. Foi um pecado não sair de lá vencedor. Mas futebol é assim. O importante é ter a confiança pra jogar, e isso temos aqui”, avaliou o jogador. O duelo com o Grêmio será no Estádio Municipal de Mirassol, às 19h (de Brasília), e pode marcar a primeira vitória do clube na elite nacional. Reinaldo acredita que o momento da equipe pode pesar a favor.