Payet sente problema físico e é substituído em jogo do Vasco

Payet voltou a sofrer com problema físico. O craque francês sentiu um desconforto muscular no joelho direito e foi substituído no segundo tempo da derrota diante do Ceará por 2 a 1, nesta terça-feira (15), no Castelão, pela 4ª rodada do Brasileirão. Portanto, o jogador pode ter feito o seu último jogo com a camisa cruz-maltina.

O caso ocorreu aos seis minutos do segundo tempo. Payet levou a pior em uma dividida na área e sentiu o joelho direito. Assim, o camisa 10 recebeu atendimento médico e voltou ao gramado. Entretanto, não aguentou por muito tempo. Após cobrança de escanteio, o francês voltou a cair no gramado e pediu substituição.