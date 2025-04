Palmeiras goleia Flamengo e dorme na liderança do Brasileirão Feminino

Invicto, time alviverde chega aos 11 pontos com vitória por 5 a 2 e torce por tropeços de Ferroviária e Cruzeiro para seguir no topo da tabela

O Brasileirão Feminino tem nova liderança. Em um grande jogo no Rio de Janeiro, no Estádio Luso-Brasileiro, o Palmeiras goleou o Flamengo por 5 a 2, nesta terça-feira (15), e vai dormir no topo da tabela ao cumprir seu compromisso válido pela 5ª rodada. Laís Estevam, duas vezes, Amanda Gutierres, Ingryd e Soll marcaram os gols da vitória alviverde, enquanto a experiente Cristiane e Núbia descontaram para as rubro-negras.

Dessa maneira, o Palmeiras chegou aos 11 pontos e pulou da terceira para a primeira posição do Brasileirão Feminino. Além disso, as alviverdes seguem invictas na competição, com três vitórias e dois empates até o momento.

Agora, o Palmeiras torce por tropeços de Ferroviária e Cruzeiro, vice-líder e terceiro colocado, respectivamente, para se manter no topo da tabela. Ambos os clubes estão com 10 pontos e aparecem logo atrás do Palmeiras.

Por outro lado, o Flamengo interrompeu a sequência de três jogos de invencibilidade no Brasileirão Feminino após a derrota na estreia. Assim, as rubro-negras estão na 6ª posição, com sete pontos. Contudo, o time ainda pode ser ultrapassado por algumas equipes no decorrer desta 5ª rodada.