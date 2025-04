Palmeiras anuncia renovações de Thalys e Benedetti

Revelado em 2025, o defensor de 1,98m tem seis partidas pelo profissional do clube – todas pelo Paulistão. Ao todo, são quatro aparições como titular para o zagueiro, que chegou em 2022 junto à Ferroviária.

“Primeiramente, tenho de agradecer muito a Deus por cada vez mais me dar essas oportunidades. Fico muito feliz porque nós que subimos agora da base estamos tendo um reconhecimento e estamos cada vez mais nos preparando para desfrutar de tudo. Vamos em busca de mais jogos e títulos, se Deus quiser. Minha família também ficou muito feliz porque desde pequeno eu sou palmeirense, então é uma segurança para todos nós”, disse ao site oficial do Verdão.

Thalys é outro que fez sua estreia profissional na atual temporada, aliás. No Palmeiras desde 2020, quando chegou junto ao CRB, o alagoano de São Miguel dos Campos também celebrou o novo vínculo com o Alviverde. Ele tem 11 jogos no ano, sendo três como titular, e dois gols anotados.

“É um sonho que eu estou realizando aqui, de estar junto de companheiros que eu só via na televisão. Fico muito feliz. Vem sendo um ano que eu já fiz minha estreia como profissional, já fiz gol também e espero continuar trabalhando e jogando com eles, o que é muito importante para mim”, revelou.