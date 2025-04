Pablo Maia e Lucas Moura treinam com bola e aceleram recuperação no São Paulo

A dupla ainda não volta a campo contra o Glorioso, mas dá sinais de evolução na recuperação. Lucas Moura está fora desde a eliminação para o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista. Já Pablo Maia é desfalque desde a partida contra o São Bernardo, no dia 28 de fevereiro.

O último treino do São Paulo antes da partida contra o Botafogo , nesta quarta (16), teve novidades para a torcida Tricolor. Pela primeira vez desde que se lesionaram, Lucas Moura e Pablo Maia foram ao gramado e trabalharam com bola.

Lucas sofreu uma lesão no ligamento posterior do joelho direito. Não houve ruptura, mas o jogador sofre com dores, que o levaram a um tratamento de mais de um mês. O meia-atacante sente incômodo ao fazer alguns movimentos com o joelho. A expectativa é que o atleta volte no duelo contra o Libertad, no dia 23, pela Libertadores, mas isso vai depender das dores diminuírem.

Por outro lado, a recuperação de Pablo Maia é vista como avançada. O volante sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito e teve que passar por uma cirurgia. A expectativa era que o jogador retornasse apenas no segundo semestre, mas a avançada recuperação dá esperanças de uma volta aos gramados antes da pausa do Super Mundial de Clubes.

