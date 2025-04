Nico Williams quer definir futuro antes do início da janela

Nico Williams quer evitar uma outra novela na janela de transferências como a do último verão europeu, quando esteve perto de reforçar o Barcelona. De acordo com informações do jornal ‘Sport’, o atacante espanhol quer ter seu futuro definido antes do próximo mercado e já estabeleceu um prazo para isso.

LEIA MAIS: Mundial de Clubes terá árbitros com câmera e punição para goleiros