Newcastle x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

O Newcastle tem uma chance de ouro para assumir a terceira posição do Campeonato Inglês. Em jogo atrasado da 29ª rodada, os Magpies recebem os londrinos do Crystal Palace, no St. James Park, nesta quarta-feira, 16/4. Como tem 56 pontos, um atrás do Nottingham Forest, em caso de sucesso não apenas ultrapassa o rival como põe pressão no Arsenal, o vice-líder com 63 pontos. A liderança é do quase campeão Liverpool, com 76 pontos. O Crystal tem 43 pontos, em 12º lugar. Porém, caso vença, se aproxima da briga por uma vaga às Ligas europeias.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 15h30 (de Brasília).