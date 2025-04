Mirassol x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio vai ao interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol, nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, na cidade homônima ao adversário. Uma vitória no duelo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro é visto como essencial pelo Imortal para amenizar a pressão sobre o trabalho de Gustavo Quinteros.

A partida terá a transmissão do Premiere no sistema pay-per-view, a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Mirassol

O Leão da Alta Araraquarense ainda almeja conquistar a sua primeira vitória na elite do futebol brasileiro. Inclusive, a boa atuação no empate por 1 a 1 com o Bahia, fora de casa, anima para que tenha sucesso nesta missão. Ainda por cima, o Mirassol considera que o momento de desconfiança em que o próximo oponente se encontra seja propício para obter o triunfo histórico.

Em três rodadas no Brasileirão, a equipe paulista soma dois empates e uma derrota. Portanto, se encontra na zona de rebaixamento, mais especificamente na 17ª colocação. O técnico Rafael Guanaes conta com uma dúvida no meio de campo e outra no ataque. No setor criativo, Gabriel e José Aldo concorrem por uma vaga. Além disso, no seot ofensivo a disputa fica entre Fabrício Daniel e Maceió.