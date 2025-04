Ministério da Fazenda autoriza patrocinadora do Flamengo a operar no Brasil

Depois do impasse com o Ministério da Fazenda, o Flamengo conseguiu uma liminar para estampar a Flabet, que pertence à Pixbet, no triunfo por 2 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre. A partir desta semana, a casa de apostas conseguiu a liberação oficial, que já saiu no Diário Oficial da União para voltar a operar no Brasil.

Com isso, tanto a Pixbet quanto a Flabet e a Bet da Sorte agora poderão funcionar normalmente. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Governo Federal concedeu a autorização, que será válida até 5 de janeiro de 2030.