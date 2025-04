Jornal espanhol repercute seca de Vitor Roque: ‘continua sem marcar gols’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Depois, o jogador passou pelo Athletico Paranaense, onde precisou de cinco partidas para marcar, no Barcelona, em que marcou no sexto jogo e por fim, no Real Betis, clube em que ele balançou as redes mais rápido: no segundo confronto.

Vale ressaltar, portanto, que na última partida pelo Palmeiras, Vitor Roque chegou a balançar as redes, quando a equipe vencia por 2 a 0 o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, com auxílio do VAR, o juiz anulou o gol. Ele considerou que o zagueiro Gustavo Gómez, impedido, participou do lance.

Vitor Roque na Europa

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.