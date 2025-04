Jornal espanhol repercute nova sondagem do Flamengo na América do Sul

As tratativas com Jorginho, do Arsenal, despertou curiosidade à mídia internacional aos movimentos do Flamengo no mercado da bola. Ainda faltam meses para reabertura da janela de transferências, mas as sondagens rubro-negras já se tornaram assunto no jornal espanhol ‘AS’. O veículo, desta vez, repercutiu o suposto interesse carioca em Marino Hinestroza, do Nacional de Medellín.

Com passagem pelo Columbus Crew, o jogador de 22 anos vem se destacando atualmente pelas atuações com a camisa do Nacional. O passe de Hinestroza está avaliado em 4 milhões de euros, segundo dados do ‘Transfermarkt’, e o colombiano detém atributos valorizados no sistema ofensivo do Flamengo de Filipe Luís. Trata-se de um atacante veloz e com capacidade de drible no 1×1, além de destacar-se no último terço do campo.