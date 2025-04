Iury Castilho valoriza início de Série A do Mirassol

Atacante do Mirassol elogia começo do time paulista, que ainda não venceu, mas disputa a Série A pela primeira vez

Disputando pela primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro, o Mirassol vem de duas partidas invicto. O Leão empatou com o Fortaleza em casa na segunda rodada e, na última, também ficou na igualdade contra o Bahia , fora de casa. Na rodada inicial, perdeu para o Cruzeiro.

Iury comentou sobre o início de campeonato do Mirassol e afirmou que a equipe tem se comportado bem, destacando que a vitória está próxima de acontecer.

“Nós estamos fazendo um início de competição que eu, particularmente, acredito ser bom. Enfrentamos o Cruzeiro na primeira rodada e fomos bem, poderíamos ter somado pontos. Depois, em casa, recebemos o Fortaleza e acredito que fomos superiores e poderíamos ter vencido. Na última partida, também por pouco não vencemos: um gol anulado por muito pouco e uma bola na trave praticamente no último lance. Então, acredito que estamos no caminho certo e que a vitória está próxima”, disse.

O próximo adversário do Mirassol será o Grêmio. O Leão tem um retrospecto favorável no único confronto entre as equipes até hoje, ocorrido na Copa do Brasil de 2022, quando o time do interior paulista venceu o clube gaúcho por 3 a 2 e avançou de fase no torneio nacional. Iury Castilho comentou sobre a preparação e projetou o duelo:

“O tempo de preparação para esse jogo foi curto. Mas o nosso grupo é muito forte e qualificado. Vamos jogar em casa, com o apoio dos nossos torcedores, e, mesmo respeitando bastante o Grêmio, vamos em busca de conquistar nossa primeira vitória e fazer valer o mando de campo”, concluiu o atacante do Mirassol.