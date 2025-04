Internacional x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Os dois times fazem um duelo de invictos no Beira-Rio, nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Invictos no Campeonato Brasileiro, Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gaúchos têm cinco pontos, com uma vitória e dois empates, enquanto o Alviverde tem sete pontos.

Como chega o Internacional

O técnico Roger Machado fez cinco mudanças no time titular que enfrentou o Fortaleza no último final de semana. Ele preservou três meio-campistas pelo desgaste da maratona de jogos em um intervalo curto entre os compromissos. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick sequer integraram a delegação que viajou para o Nordeste. Bernabei e Valencia ficaram no banco de reservas e apenas o equatoriano atuou por alguns minutos na segunda etapa.

Com a estratégia de poupar algumas peças importantes no último embate, provavelmente o técnico Roger Machado utilizará força máxima. Há uma dúvida no 11 inicial entre Bruno Tabata e Vitinho na ponta esquerda. Afinal, a tendência é de que Carbonero seja desfalque, pois deixou o campo na reta final do primeiro tempo ao sentir uma contusão e se tornou motivo de preocupação do Inter

