Inter de Milão x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Times vão definir uma vaga na semifinal da Champions 2024/25 / Crédito: Jogada 10

Os últimos semifinalistas da Champions 2024/25 serão definidos nesta quarta-feira (16). Inter de Milão e Bayern de Munique se enfrentam às 16h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, pelo jogo de volta das quartas de final da principal competição de clubes do futebol europeu. Em casa, os italianos podem contar com a vantagem do empate após a vitória por 2 a 1 no primeiro duelo. Quem avançar encara o vencedor de Borussia Dortmund x Barcelona. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e pelo Max (streaming).

Como chega a Inter de Milão A Inter chega embalada após vencer o Bayern de Munique na Alemanha e poderá contar com o apoio de seus torcedores em Milão para confirmar a classificação para a semifinal. Além disso, o time faz mais uma grande temporada sob o comando do técnico Simone Inzaghi. Isto porque enquanto disputa uma vaga entre os quatro melhores clubes da Europa, a equipe é a líder isolada do Campeonato Italiano, com três pontos de vantagem sobre o Napoli, segundo colocado. Contudo, para o duelo desta quarta-feira, o Inzaghi terá os desfalques de Dumfries e Carboni, que estão no departamento médico do clube.

Como chega o Bayern de Munique Por outro lado, o time alemão precisa vencer a Inter por dois ou mais gols de diferença para carimbar a classificação. Em caso de vitória por um gol, a vaga será definida na prorrogação e, persistindo o empate no agregado, haverá disputa por pênaltis. No Campeonato Alemão, o Bayern é o líder isolado com seis pontos de vantagem para o vice-líder Leverkusen e está no caminho para mais um título nacional. No entanto, o técnico Vincent Kompany tem uma série de desfalques para este jogo decisivo. Isto porque Neuer, Musiala, Upamecano e Davies, nomes importantes do time, estão lesionados.