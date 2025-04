Ídolo do Flamengo retoma espaço no time de comentaristas da Globo

Diego Ribas está de volta à Globo após participações pontuais na cobertura da última Copa do Mundo, no Qatar. O eterno capitão e ex-camisa 10 da Gávea retorna à emissora novamente na função de comentarista esportivo, com reestreia marcada para esta quarta-feira (16), no duelo Flamengo x Juventude. Com transmissão em TV aberta, a partida acontece no Maracanã, às 21h30, pelo Brasileirão.

O ídolo rubro-negro estará acompanhado de Ana Thaís Matos nos comentários do jogo, que contará com a narração de Gustavo Villani. O confronto é válido pela quarta rodada do Brasileirão e pode representar a permanência do Flamengo na liderança da competição, bem como a primeira vitória como mandante nesta edição. Empatado com o Palmeiras, o Rubro-Negro soma sete pontos de nove disputados, enquanto o Juventude figura na terceira colocação, com seis.