Galvão se irrita com Corinthians por regalias de jogador

Quantidade de estrangeiros no Brasil e o Timão foram alguns dos temas do debate no programa de Galvão Bueno na Band / Crédito: Jogada 10

O Corinthians foi um dos principais assuntos que foram debatidos no segundo programa de Galvão Bueno na Band. Na edição da última segunda-feira (14), o narrador recebeu Neto e Emerson Leão como convidados. O jornalista Mauro Naves e o também ex-jogador Walter Casagrande, integrantes fixos do “Galvão e Amigos” completaram a bancada. Um dos temas que os membros da atração discutiram foi a quantidade de estrangeiros que atuam no futebol brasileiro. Assim, Neto e Galvão utilizaram como exemplo o clássico entre Corinthians e Palmeiras, no último sábado pelo Brasileirão. Até que Memphis Depay passou a ser pauta da atração especialmente pelos privilégios que tem no Timão. O ex-goleiro Emerson Leão citou a bonificação que o holandês tem direito se alcançar uma meta de assistências.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na squência, Neto, também funcionário da Band, explicou que no contrato consta uma recompensa de R$ 1,5 milhão se atingisse 15 passes para gol na temporada. Posteriormente, Galvão Bueno questionou a veracidade se Depay receberia 95% da premiação após o Corinthians vencer o Campeonato Paulista. Assim, o apresentador do “Donos da Bola”, informou que em contrato o atacante teria direito a R$ 4,7 milhões por título. Em seguida, o narrador se revoltou e argumentou que tal situação não era correta. Questionáveis bonificações de Depay no Corinthians A contratação bombástica do jogador holandês pelo Corinthians também se notabiliza por algumas cláusulas contratuais consideradas polêmicas. No momento em que alcançou 20 participações em gol, o camisa 10 recebeu também R$ 1,5 milhão como bônus. No momento que atingir a marca de 25 e 30 contribuições, ganhará novas bonificações. O vínculo, aliás, prevê outras cláusulas com premiações. Entre elas estar na relação de jogadores disponíveis em 70% dos compromissos entre setembro de 2024 e julho de 2025, seja como titular ou opção no banco. Se bater essa meta, o camisa 10 receberá R$ 6,3 milhões.