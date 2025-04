Fluminense e Corinthians empatam no Brasileirão Feminino

Guerreiras do Fluzão saem na frente do placar, mas cedem empate para as Brabas ainda no primeiro tempo

Mandante da partida, o Fluminense tomou a iniciativa. Em menos de dez minutos criou duas boas oportunidades. Em uma delas, acertou a trave na finalização de Torre. Entretanto, o Corinthians acordou no jogo e levou perigo pouco após o relógio marcar dez minutos, com Andressa Alves. Contudo, a defesa tricolor afastou.

Em jogo truncado e com muitos erros, Fluminense e Corinthians empataram por 1 a 1, nesta terça-feira (15), em Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino A1. As Guerreiras do Fluzão saíram na frente do placar com Lelê, mas as Brabas do Timão empataram ainda antes do intervalo com Letícia Monteiro. Dessa forma, cada equipe levou um ponto para casa.

O jogo ganhou emoção após os 30 minutos. O Fluminense, que era melhor na partida, saiu na frente do placar, aos 31. Lelê aproveitou bem o cruzamento de Cotrim e cabeceou com precisão. O Corinthians, no entanto, não deixou barato e correu atrás do prejuízo. Ainda antes do intervalo, Letícia Monteiro recebeu passe de Tamires e empatou o placar.

Já na etapa final, o jogo ficou mais truncado e teve mais erros. Portanto, ficou morno e teve poucas oportunidades. Mesmo assim, cada equipe teve pelo menos uma grande chance. Cotrim, de cabeça, só não deu a vitória ao Fluminense porque Tamires fez papel de ‘goleira’ e tirou em cima da linha. Já o Corinthians, por sua vez, acertou a trave duas vezes com Gi Fernandes. Mas não era dia.

Com o empate, Fluminense e Corinthians chegaram a oito pontos e seguem próximos na classificação. As Brabas do Timão ocupam o quarto lugar, enquanto as Guerreiras do Fluzão estão em quinto.

Palmeiras goleia o Flamengo

Já no outro clássico Rio-São Paulo na rodada, o Palmeiras goleou o Flamengo. Com uma grande atuação, o Alviverde venceu por 5 a 2, nesta terça-feira (15), no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Laís Estevam, duas vezes, Amanda Gutierres, Ingryd e Soll marcaram os gols da vitória alviverde, enquanto a experiente Cristiane e Núbia descontaram para as rubro-negras. O resultado garantiu a liderança do Verdão.