Flamengo x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-Negro, líder do Brasileirão, recebe o Papo nesta quarta-feira (16), no Maracanã, pela quarta rodada do campeonato / Crédito: Jogada 10

O Flamengo enfrenta o Juventude nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro, aliás, é o líder do campeonato, com sete pontos, e está invicto na competição. Com o mesmo número de pontos que o vice Palmeiras, uma vitória pode deixar o Time da Gávea na liderança isolada. Porém o Papo também está na cola, afinal, com seis pontos, assumiu a terceira colocação. Assim, uma vitória fora de casa pode deixar o Alviverde no topo da tabela. Confira as principais informações do confronto. Onde assistir A partida terá transmissão da Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Após derrota amarga para o Central Córdoba pela Libertadores, o Flamengo voltou a vencer ao bater o Grêmio por 2 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (13). Com os três pontos, o Rubro-Negro subiu para o topo da tabela no torneio nacional e agora busca aumentar a vantagem para o vice Palmeiras, que tem a mesma pontuação. Para o duelo, Pedro ainda não entratá como titular, mas deve ganhar mais minutagem do que seu retorno, contra o Central Córdoba, onde atuou por 16 minutos no segundo tempo. O atacante, então, está retornando aos poucos após grave lesão e cirurgia no joelho esquerdo. O zagueiro Danilo, por outro lado, pode entrar entre os titulares após se recuperar de lesão muscular. A tendência, aliás, é que o técnico Filipe Luis mantenha a base da escalação do triunfo da última rodada, contra o Grêmio. Como chega o Juventude O Papo faz um ótimo início de Campeonato Brasileiro. Afinal, aparece na terceira colocação da tabela, com seis pontos. Uma vitória sobre o Flamengo, aliás, pode colocar a equipe na primeira posição dependendo do resultado do vice Palmeiras em seu respectivo confronto. Até aqui, o Alviverde venceu os dois confrontos em casa – contra Vitória e Ceará – e perdeu fora – para o Botafogo. Para o importante duelo como visitante, o Jaconero deverá pagar R$ 1 milhão ao Flamengo caso queira escalar Petterson, já que o atacante pertence ao Rubro-Negro. Ênio, investigado por manipulação após receber cartão amarelo na estreia do torneio, pode iniciar como titular. Na vitória contra o Ceará, entrou na segunda etapa. Os desfalques ficam por conta de: Rodrigo Sam, Peixoto, Caíque, Cipriano e Gilberto.