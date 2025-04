Flamengo prepara maior minutagem para Pedro contra o Juventude

Ofensivo e sólido, o Flamengo venceu o Grêmio no último domingo, pela terceira rodada do Brasileirão. No entanto, o atacante Pedro não entrou em campo apesar de estar no banco de reservas. Porém, o Rubro-Negro prepara mais minutos para o atacante em campo contra o Juventude, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, pela quarta rodada da competição.

O técnico Filipe Luís disse que o jogo não estava propício para explorar as características do camisa 9. A ideia da comissão técnica é que o artilheiro tenha uma minutagem maior do que a que teve contra o Central Córdoba (ARG), pela Libertadores, quando teve 16 minutos entrando no segundo tempo. Naquele jogo, o jogador voltou de uma grave lesão no joelho.