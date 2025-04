Flamengo encaminha renovação com Varela

O Flamengo está próximo de confirmar a permanência do lateral-direito Guillermo Varela, de 32 anos, até o fim de 2027. Atualmente, o vínculo do uruguaio com o Rubro-Negro vai apenas até dezembro deste ano.

A extensão contratual tem o aval tanto do técnico Filipe Luís quanto da diretoria. Internamente, o jogador é valorizado não só pelo desempenho em campo, mas também pela postura nos treinamentos e pela seriedade com que conduz sua carreira.

“Não podemos deixar de reconhecer o valor de Varela. Ele é titular da seleção, participou de duas Copas do Mundo e enfrentou Vini Jr, sem conceder muitas chances a ele. Precisamos valorizar o jogador que temos. Acredito que ele não recebe o respeito merecido da imprensa e dos torcedores, mas sim do treinador, que reconhece seu trabalho”, afirmou Filipe Luís recentemente.

Varela chegou ao Time da Gávea em 2022, vindo do Dínamo de Moscou. Com passagens por clubes europeus de peso, como o Manchester United, o uruguaio atualmente é reserva de Wesley no time principal. Pelo Flamengo, Varela já disputou 84 partidas e marcou dois gols. No currículo com o clube, soma conquistas importantes: uma Libertadores, duas Copas do Brasil, uma Supercopa do Brasil e dois títulos do Campeonato Carioca.