Ex-Palmeiras entra no radar do Flamengo para 2025

Mesmo com o encerramento da janela internacional de transferências, o Flamengo segue atento ao mercado e avalia possíveis nomes para futuras investidas. Um dos jogadores que entrou no radar do clube carioca é Marino Hinestroza, jovem destaque do Atlético Nacional, da Colômbia, e ex-Palmeiras.

O atleta de 22 anos atua prioritariamente como ponta direita, mas também demonstra versatilidade ao desempenhar funções mais centralizadas no meio-campo. Esse fator, aliás, agrada à diretoria rubro-negra. A idade e a capacidade de adaptação em diferentes posições são considerados pontos positivos pelo departamento de futebol do Time da Gávea.