Ex-jogador, campeão da Copa do Mundo, revela condição genérica rara

Multicampeão, ele se aposentou dos gramados há 11 anos, em 2014. Durante a sua carreira, ele não sofreu com lesões. No entanto, contou em uma entrevista recente que desde a aposentadoria, sua saúde piorou significativamente devido a uma condição agressiva. Aos 48 anos, Zambrotta sofre de genu varum, uma condição frequentemente chamada de pernas arqueadas.

Gianluca Zambrotta, ex-jogador campeão da Copa do Mundo pela Itália e com passagens pelo Barcelona, Juventus e Milan, revelou detalhes sobre o impacto de uma rara condição genética na sua vida.

Essa condição, portanto, pode fazer com que as pernas dos pacientes se curvem para fora na altura dos joelhos, enquanto os pés e tornozelos se tocam. Dessa forma, ele disse que pode ser forçado a usar prótese no futuro.

“Durante a minha carreira, não tive nenhuma lesão grave. Fiz três cirurgias nos meniscos internos (no entanto) – atualmente, não tenho nem no esquerdo nem no direito, então, com o tempo, minhas pernas ficaram arqueadas e hoje sou modelo de laboratório para muitos cirurgiões. Em alguns anos, terei que usar uma prótese completa”, disse.

O ex-jogador ainda revelou que os médicos ficam surpresos e questionam como ele ainda anda. Porém, Zambrotta não vive normalmente. Ele contou que tem dificuldades até para jogar padel recreativo.

“O problema piorou com o tempo, devido a alguma exposição genética e à falta de meniscos internos. E então talvez eu devesse ter começado a trabalhar nisso antes”, contou.