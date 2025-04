Cuiabá x Athletico-PR, ao VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Prélio abre a terceira rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro

Cuiabá e Athletico-PR abrem a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na noite desta terça-feira (15), às 19h, na Arena Pantanal, em encontro na parte alta da tabela da competição e de dois times que estavam na elite no ano passado.

A partir de 17h30, a Voz do Esporte transmite a peleja com: Christian Raphael (narração), Henrique Neves (comentários) e Will Ferreira (reportagem).